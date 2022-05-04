Кадыров: В Рубежное возвращается нормальная человеческая жизнь
В телеграм-канале главы Чечни появилось видео с местными жителями, встречающими очередной грузовик с гумпомощью. В ассортимент входят сахар, соль, мука, крупы, сладости, вода и многое другое.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как в город Рубежное на территории ЛНР возвращается "нормальная человеческая жизнь". Этому активно способствует Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, откуда помощь для людей направляется непрерывно. Накануне в Рубежное прибыл ещё один гуманитарный груз. В телеграм-канале Кадырова появилось видео, как жители города встречали грузовики с провизией.
Жители Рубежного встречают гуманитарный конвой от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова
"Измученные бандеровским режимом жители всё последнее время жили впроголодь. Даже с водой были огромные проблемы. Теперь они получили пакеты с продуктами питания. В ассортимент входят сахар, соль, рис, мука, крупы, сладости, вода и многое другое", — написал в соцсетях глава Чечни.
Напомним, что о полном освобождении от украинских националистов города Рубежное в Луганской области стало известно 25 апреля. Спецподразделение "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковало последние позиции ВСУ в городе, нанеся им огромные потери. После этого украинские подразделения в спешке покинули линию боевых действий. Корреспондент Лайфа посетил секретный бункер в промзоне Рубежного, где местные жители почти два месяца спасались от обстрелов ВСУ и нацистских патрулей. Как это было, читайте здесь.
Telegram-канал Рамзана Кадырова