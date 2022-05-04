Кадыров: В Рубежное возвращается нормальная человеческая жизнь

В телеграм-канале главы Чечни появилось видео с местными жителями, встречающими очередной грузовик с гумпомощью. В ассортимент входят сахар, соль, мука, крупы, сладости, вода и многое другое.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как в город Рубежное на территории ЛНР возвращается "нормальная человеческая жизнь". Этому активно способствует Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, откуда помощь для людей направляется непрерывно. Накануне в Рубежное прибыл ещё один гуманитарный груз. В телеграм-канале Кадырова появилось видео, как жители города встречали грузовики с провизией.

Жители Рубежного встречают гуманитарный конвой от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова