Настоятель разрушенного в Рубежном храма: ВСУ там оборудовали огневую позицию

Иеромонах Арсений видел, как украинские военнослужащие разносили алтарь. По словам батюшки, это не единичный случай. Сам он получил серьёзные ранения.

Настоятель храма Матроны Московской в Рубежном рассказал, как ВСУ разрушали церковь. Видео © Телеграм-канал SHOT

Настоятель церкви Матроны Московской в Рубежном получил минно-взрывное ранение пятью осколками, а его храм, возведённый лишь прошлой осенью, был полностью уничтожен ВСУ в марте. Иеромонаха Арсения спасли врачи Луганской республиканской клинической больницы. Батюшка рассказал, что украинские военнослужащие делали из православных храмов и домов престарелых огневые позиции и укрепрайоны.

"Непосредственно храм разрушили мины и снаряды. Недалеко от нашего храма был укрепрайон украинских войск. И там стояла миномётная батарея. Мы слышали выстрелы, слышали свист мин, как они к нам прилетали. Тех, кто к нам в алтарь влезал, я видел. Влезали украинские войска. И после того, как мы храм оставили, из нашего храма украинские войска оборудовали огневую позицию", — рассказал иеромонах Арсений спецкору телеграм-канала SHOT.

Он пояснил, что церковь строилась на пожертвования прихожан в течение десяти лет. Прошлой осенью смонтировали купол, и оставалось завершить кровлю в этом году. Но теперь вместо неё остались одни руины.

Прямо во время интервью отцу Арсению сообщили о гибели его близкого друга и духовного сына — настоятеля Варваровского монастыря отца Парфения. Тот поехал в село Михайловское, чтобы помочь раненным после бомбёжки украинскими "Градами", и сам погиб во время второго обстрела.

"Что я сейчас скажу? Друга убили", — сказал отец Арсений.