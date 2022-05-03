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Опубликовано 3 мая 2022, 20:05
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Настоятель разрушенного в Рубежном храма: ВСУ там оборудовали огневую позицию

Иеромонах Арсений видел, как украинские военнослужащие разносили алтарь. По словам батюшки, это не единичный случай. Сам он получил серьёзные ранения.

Настоятель храма Матроны Московской в Рубежном рассказал, как ВСУ разрушали церковь. Видео © Телеграм-канал SHOT

Настоятель церкви Матроны Московской в Рубежном получил минно-взрывное ранение пятью осколками, а его храм, возведённый лишь прошлой осенью, был полностью уничтожен ВСУ в марте. Иеромонаха Арсения спасли врачи Луганской республиканской клинической больницы. Батюшка рассказал, что украинские военнослужащие делали из православных храмов и домов престарелых огневые позиции и укрепрайоны.

"Непосредственно храм разрушили мины и снаряды. Недалеко от нашего храма был укрепрайон украинских войск. И там стояла миномётная батарея. Мы слышали выстрелы, слышали свист мин, как они к нам прилетали. Тех, кто к нам в алтарь влезал, я видел. Влезали украинские войска. И после того, как мы храм оставили, из нашего храма украинские войска оборудовали огневую позицию", — рассказал иеромонах Арсений спецкору телеграм-канала SHOT.

Он пояснил, что церковь строилась на пожертвования прихожан в течение десяти лет. Прошлой осенью смонтировали купол, и оставалось завершить кровлю в этом году. Но теперь вместо неё остались одни руины.

Прямо во время интервью отцу Арсению сообщили о гибели его близкого друга и духовного сына — настоятеля Варваровского монастыря отца Парфения. Тот поехал в село Михайловское, чтобы помочь раненным после бомбёжки украинскими "Градами", и сам погиб во время второго обстрела.

"Что я сейчас скажу? Друга убили", — сказал отец Арсений.

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Ранее Лайф писал, что на Украине за поддержку "Операции Z" арестовали священника. По данным следствия, настоятель храма публично поддерживал действия властей РФ и позицию главы РПЦ патриарха Кирилла.

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Телеграм-канал SHOT

Арина Родионова
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