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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 19:26
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Депутат Морозов предложил поставить Польшу в очередь на денацификацию

Так парламентарий отреагировал на сегодняшние скандальные заявления Матеуша Моравецкого и Анджея Дуды.

Депутат Государственной думы Олег Морозов предложил поставить Польшу в очередь на денацификацию после слов польского премьера Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить Русский мир и заявления польского президента Анджея Дуды о "контрибуции".

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — написал парламентарий в Telegram-канале.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить Русский мир и назвал его "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы". Ему ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он назвал "оголтелое" высказывание Моравецкого "квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польскую политику и общество".

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ТАСС/ Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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