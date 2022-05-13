Депутат Морозов предложил поставить Польшу в очередь на денацификацию

Так парламентарий отреагировал на сегодняшние скандальные заявления Матеуша Моравецкого и Анджея Дуды.

Депутат Государственной думы Олег Морозов предложил поставить Польшу в очередь на денацификацию после слов польского премьера Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить Русский мир и заявления польского президента Анджея Дуды о "контрибуции".

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — написал парламентарий в Telegram-канале.