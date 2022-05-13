Депутат Морозов предложил поставить Польшу в очередь на денацификацию
Так парламентарий отреагировал на сегодняшние скандальные заявления Матеуша Моравецкого и Анджея Дуды.
Депутат Государственной думы Олег Морозов предложил поставить Польшу в очередь на денацификацию после слов польского премьера Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить Русский мир и заявления польского президента Анджея Дуды о "контрибуции".
"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — написал парламентарий в Telegram-канале.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить Русский мир и назвал его "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы". Ему ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он назвал "оголтелое" высказывание Моравецкого "квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польскую политику и общество".
ТАСС/ Сергей Фадеичев