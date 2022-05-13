Яровая назвала преступлением слова премьера Польши об искоренении Русского мира

По мнению вице-спикера Госдумы, идеологи однополярного мира восприняли добро и доверие России в качества слабости нашего народа.

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости "уничтожить Русский мир и его идеологию" следует воспринимать как экстремизм и международное преступление против человечности. Об этом журналистам заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, как международное преступление против мира и человечности, а тем более такие призывы к ненависти в исполнении высокого должностного лица", — сказала она.

Яровая назвала "фашистским" заявление Моравецкого. По её словам, это личный позор премьера, он предал память поляков, которые были истреблены Гитлером и Бандерой, и тех, кто был спасён советскими военными. Уровень русофобии сегодня находится на максимальной отметке, а это уже грубейшим образом "нарушает Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о защите прав человека", отметила депутат.

"Вся русофобская риторика уже превратилась в преступный билль экстремизма, рискуя стать новой евро-американской евгеникой. Это уже было в истории мира источником расизма и фашизма", — подчеркнула Яровая.

В русском мире состоят миллионы людей. По словам вице-спикера, искоренить его идеологию — это значит "отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь". Попытки сделать это и являются преступлением. Яровая подчеркнула, что идеологи однополярного мира восприняли добро, доверие, дружелюбие и честность России в качестве слабости страны и "их вседозволенности".

"А теперь защиту нами ровно этих ценностей и самого права на жизнь они лживо и преступно пытаются конвертировать в ненависть к нам", — заключила вице-спикер Госдумы.