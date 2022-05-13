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Опубликовано 13 мая 2022, 19:16

Байден провёл переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции

Это произошло после того, как Хельсинки объявили, что планируют незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Ожидается, что в скором времени Стокгольм предпримет аналогичные действия.

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон на фоне возможного вступления двух указанных стран в Североатлантический альянс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден по защищённой линии связи поговорил с премьер-министром Швеции Андерссон и президентом Финляндии Ниинистё", — говорится в сообщении.

При этом подробности беседы пока не приводятся.

Чем России грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Чем России грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Как уже писал Лайф, Финляндия и Швеция планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять страны, если получат соответствующий запрос. 12 мая президент и премьер Финляндии поддержали срочное вступление страны в НАТО. При этом Россия ранее предупредила Хельсинки и Стокгольм о возможных последствиях данного решения.

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ТАСС / EPA / TING SHEN / POOL

Наталья Исакова
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