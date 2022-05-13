Байден провёл переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции

Это произошло после того, как Хельсинки объявили, что планируют незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Ожидается, что в скором времени Стокгольм предпримет аналогичные действия.

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон на фоне возможного вступления двух указанных стран в Североатлантический альянс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден по защищённой линии связи поговорил с премьер-министром Швеции Андерссон и президентом Финляндии Ниинистё", — говорится в сообщении.