ВС РФ уничтожили производственные мощности НПЗ в Полтавской области
Также были подорваны резервуары с бензином и дизельным топливом, которые предназначались для нужд украинских войск.
Российские вооружённые силы уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом в Полтавской области. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, а уничтоженные запасы топлива предназначались для обеспечения военной техники украинских войск.
Ранее стало известно, что ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР. После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах.
VK / Минобороны России