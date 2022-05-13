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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 08:16
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ВС РФ уничтожили производственные мощности НПЗ в Полтавской области

Также были подорваны резервуары с бензином и дизельным топливом, которые предназначались для нужд украинских войск.

Российские вооружённые силы уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом в Полтавской области. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, а уничтоженные запасы топлива предназначались для обеспечения военной техники украинских войск.

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Ранее стало известно, что ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР. После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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