ВС РФ уничтожили производственные мощности НПЗ в Полтавской области

Также были подорваны резервуары с бензином и дизельным топливом, которые предназначались для нужд украинских войск.

Российские вооружённые силы уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом в Полтавской области. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, а уничтоженные запасы топлива предназначались для обеспечения военной техники украинских войск.