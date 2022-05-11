ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР
После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах, заявили в МО РФ.
Украинские солдаты заминировали Кайдакский мост через Днепр, чтобы взорвать его для фейка о наступающих подразделениях Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР. Сейчас бойцы теробороны взимают плату с гражданских за проезд по мосту в сторону ДНР, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъёмные для большинства простых людей денежные средства в размере $200 с человека", — сказал офицер.
После подрыва моста Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры, заметил Мизинцев. Он подчеркнул, что российские военные не атакуют объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники.