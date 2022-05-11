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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 18:55
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ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР

После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах, заявили в МО РФ.

Украинские солдаты заминировали Кайдакский мост через Днепр, чтобы взорвать его для фейка о наступающих подразделениях Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР. Сейчас бойцы теробороны взимают плату с гражданских за проезд по мосту в сторону ДНР, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъёмные для большинства простых людей денежные средства в размере $200 с человека", — сказал офицер.

После подрыва моста Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры, заметил Мизинцев. Он подчеркнул, что российские военные не атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

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МО РФ: ВСУ расстреляли машины с белыми флагами для видео о "бесчинствах русских"

Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники.

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mydnepr.info

Андрей Бражников
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