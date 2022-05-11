ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР

После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах, заявили в МО РФ.

Украинские солдаты заминировали Кайдакский мост через Днепр, чтобы взорвать его для фейка о наступающих подразделениях Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР. Сейчас бойцы теробороны взимают плату с гражданских за проезд по мосту в сторону ДНР, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъёмные для большинства простых людей денежные средства в размере $200 с человека", — сказал офицер.