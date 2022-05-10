ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 19:05
4423

МО РФ: ВСУ расстреляли машины с белыми флагами для видео о "бесчинствах русских"

Съёмку этого преступления вели специалисты центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины, чтобы потом выдать очередной фейк.

В Харьковской области украинские военные расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами для ролика о "бесчинствах русских". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по "бучинскому" сценарию. На участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами", — указал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников
Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников

По словам генерал-полковника, фото- и видеосъёмку этого преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ. Также Мизинцев добавил, что из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ нанесено несколько ударов по позициям Вооружённых сил РФ с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными гражданами, которых боевики теробороны удерживают в качестве живого щита. При этом уточняется, что для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов России по мирному населению в Белой Кринице находились представители норвежских СМИ.

Мизинцев предупредил, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные Киевом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы.

МО РФ: Украина потеряла 30 дронов при попытке захватить остров Змеиный
МО РФ: Украина потеряла 30 дронов при попытке захватить остров Змеиный

Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar