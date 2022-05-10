МО РФ: ВСУ расстреляли машины с белыми флагами для видео о "бесчинствах русских"

Съёмку этого преступления вели специалисты центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины, чтобы потом выдать очередной фейк.

В Харьковской области украинские военные расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами для ролика о "бесчинствах русских". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по "бучинскому" сценарию. На участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами", — указал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерал-полковника, фото- и видеосъёмку этого преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ. Также Мизинцев добавил, что из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ нанесено несколько ударов по позициям Вооружённых сил РФ с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными гражданами, которых боевики теробороны удерживают в качестве живого щита. При этом уточняется, что для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов России по мирному населению в Белой Кринице находились представители норвежских СМИ.