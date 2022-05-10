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Опубликовано 10 мая 2022, 18:17
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Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Причём финалом этой акции должно было быть совместное заявление о победе премьера Великобритании и главы Незалежной. Однако выступил лишь один Джонсон, не упомянув о крахе операции.

Приказ об атаке на остров Змеиный отдал президент Украины Владимир Зеленский по совету британских консультантов, несмотря на возражения руководства ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться "медийного" результата к 9 мая", — сказал собеседник агентства.

По его данным, главком ВСУ Валерий Залужный и его Генштаб выступили против этой операции, "замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники".

"Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге (укр. "победа". — Прим. ред.) британского премьера [Бориса] Джонсона и Зеленского, но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", — уточнил собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил и источник РИА "Новости" в российских силовых структурах.

МО РФ: На острове Змеиный остаются тела 27 бойцов ВСУ
МО РФ: На острове Змеиный остаются тела 27 бойцов ВСУ

Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники.

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Николь Вербер
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