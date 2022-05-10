ВС России нашли в Херсоне схроны украинских спецслужб с оружием для диверсий

Один был спрятан во дворе многоквартирного дома, а второй в квартире, под полом кухни.

Российские военные обнаружили в Херсонской области, подконтрольной ВС РФ, два схрона с оружием, передают журналисты РИА "Новости". Вооружение было оставлено украинскими спецслужбами для совершения диверсий на указанной территории.

Так, во дворе одного из многоквартирных домов и под полом кухни в одной из квартир были найдены автоматы Калашникова, пистолеты, магазины с патронами к ним, кастеты, гранаты со взрывателями, штык-ножи, наручники, каски.

О том, где искать схроны, военные знали заранее. Об этом им рассказал бывший украинский полицейский, командир роты особого назначения главного управления Нацполиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха. Он сообщил, что оружие и боеприпасы были разбросаны по домам его сотрудниками Романом Каминским и Сергеем Остапенко, бежавшими из Херсонской области вместе с украинскими военными во время наступления Российской армии. Один из них поручил своей матери закопать оружие во дворе, а второй спрятал "имущество" на своей кухне.