Бойцов 126-й бригады береговой обороны ВС России наградили за подвиги на "Операции Z"

Один из военнослужащих отметил, что у всех довольно боевой настрой, к тому же командиры подбадривают бойцов. При этом он пожелал солдатам не падать духом и стремиться к победе.

Награждение бойцов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

В Херсонской области прошло награждение бойцов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Вооружённых сил РФ. Военнослужащим раздали ордена, в числе которых был и очень редкий — Георгиевский крест. Также в ходе мероприятия бойцы рассказали о своей службе.

"Был налёт, мы заняли позицию, отбивались. У нас эти дни были как день сурка, один день. Мы постоянно двигались, постоянно были в напряжении, постоянно стреляли, отстреливались. Но ничего, выдержим, победим", — рассказал Дмитрий Карпов.

Он отметил, что у всех довольно боевой настрой, к тому же командиры подбадривают бойцов. При этом Дмитрий пожелал всем военнослужащим не падать духом и стремиться к победе. Боец уверен, что Россия победит и обязательно дожмёт врага. Однако даже при боевых действиях он не забывает о семье и мечтает к ним вернуться. Воспользовавшись случаем, военный передал привет маме, бабушке, а также дочке и жене. Кроме того, поприветствовать своих бойцов захотел военнослужащий Алексей Ищенко.

"Каждому из своих бойцов хочу передать привет. Трём семьям, те, которые у меня "двухсотые" ребята... Эти пацаны погибли не просто так... Извините, что я их не уберёг. Те, кто "трёхсотые", надеюсь, пацаны, что вы вернётесь сюда, ко мне. Что я вас не подвёл ничем", — сказал Алексей.