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Опубликовано 3 мая 2022, 18:28

Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды

Восемь военнослужащих получили медали "За боевые заслуги", а один из защитников республики удостоен ордена "За доблесть" II степени.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 3 мая в селе Варваровка вручили награды военнослужащим Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Восемь военнослужащих награждены медалями "За боевые заслуги", а один из защитников республики удостоен ордена "За доблесть" II степени. Турчак отметил доблестное выполнение солдатами боевых задач.

"Вы настоящие молодцы. Пусть все осколки летят мимо, Бог хранит вас и всю Луганскую Народную Республику. Мы стоим на своей земле, правда и сила на нашей стороне, мы однозначно победим!" — сказал в свою очередь Леонид Пасечник, обратившись к военнослужащим.

  • Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info
    Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info
  • Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info
    Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info
  • Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info
    Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info

Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды. Фото © Glava-lnr.info

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Glava-lnr.info

Никита Осипов
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