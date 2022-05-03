Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды

Восемь военнослужащих получили медали "За боевые заслуги", а один из защитников республики удостоен ордена "За доблесть" II степени.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 3 мая в селе Варваровка вручили награды военнослужащим Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Восемь военнослужащих награждены медалями "За боевые заслуги", а один из защитников республики удостоен ордена "За доблесть" II степени. Турчак отметил доблестное выполнение солдатами боевых задач.

"Вы настоящие молодцы. Пусть все осколки летят мимо, Бог хранит вас и всю Луганскую Народную Республику. Мы стоим на своей земле, правда и сила на нашей стороне, мы однозначно победим!" — сказал в свою очередь Леонид Пасечник, обратившись к военнослужащим.





