Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды
Восемь военнослужащих получили медали "За боевые заслуги", а один из защитников республики удостоен ордена "За доблесть" II степени.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 3 мая в селе Варваровка вручили награды военнослужащим Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Восемь военнослужащих награждены медалями "За боевые заслуги", а один из защитников республики удостоен ордена "За доблесть" II степени. Турчак отметил доблестное выполнение солдатами боевых задач.
"Вы настоящие молодцы. Пусть все осколки летят мимо, Бог хранит вас и всю Луганскую Народную Республику. Мы стоим на своей земле, правда и сила на нашей стороне, мы однозначно победим!" — сказал в свою очередь Леонид Пасечник, обратившись к военнослужащим.
Ранее Лайф писал, что глава ДНР Пушилин наградил 55 бойцов батальона "Сомали" за зачистку Мариуполя от националистов. В ходе церемонии он отметил, что впереди предстоит ещё "много непростых решений", однако "мы все нацелены на победу".
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