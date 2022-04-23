Пушилин наградил 55 бойцов батальона "Сомали" за зачистку Мариуполя от националистов

В ходе церемонии он отметил, что впереди предстоит ещё "много непростых решений", однако "мы все нацелены на победу".

Пушилин наградил 55 военных батальона "Сомали" за зачистку Мариуполя от нацформирований. Видео © Telegram / pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами ДНР Денис Пушилин наградил 55 военнослужащих отдельного штурмового батальона "Сомали" имени Героя Михаила Толстых за успешное выполнение боевой задачи по зачистке Мариуполя от нацформирований. Видео церемонии опубликовано в его телеграм-канале.

"Те боевые задачи, которые вы выполняли по освобождению города Мариуполя, они действительно заслуживают особенного уважения. Благодаря вашим поступкам Донбасс возвращается к мирной жизни", — сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, впереди предстоит ещё "много непростых решений", однако "мы все нацелены на победу". А военнослужащие "Сомали" подчеркнули, что эти награды "завоёваны кровью" и они испытывают гордость за свою республику.