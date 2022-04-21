Глава ДНР сообщил о гибели командира разведроты батальона "Спарта"
Погибший Сергей Агранович. Обложка © Telegram-канал Дениса Пушилина
В боях по защите Донбасса он участвовал с 2014 года, заметил Денис Пушилин. Погибший оборонял Славянск, а также воевал под Шахтёрском, Миусинском и Иловайском.
При выполнении боевой задачи погиб командир 2-й разведроты отдельного разведывательного батальона "Спарта" сил ДНР Сергей Агранович. Об этом сообщил глава народной республики Денис Пушилин.
"Он был одним из лучших. Мужественный, отважный, человек слова и дела, настоящий командир и герой. Это большая потеря для республики", — написал он в телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким.
Агранович, имевший позывной Водяной, выполнял задание в районе населённого пункта Новосёловка Вторая и погиб в результате обстрела Вооружёнными силами Украины, уточнил Пушилин. В боях в Донбассе он участвовал с 2014 года, оборонял Славянск, а также воевал под Шахтёрском, Миусинском, Иловайском.
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