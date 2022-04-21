В ГД предложили запретить иноагентам инвестировать в важные для безопасности РФ компании

Также законопроект предусматривает запрет для иноагентов на преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними.

Иноагентам могут запретить инвестировать в стратегические предприятия, важные для обороны и безопасности РФ. Это прописано в законопроекте, который обобщает нормы законодательства для таких организаций, объединений, СМИ и людей. Об этом заявил глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Очень важным новым положением, которое предлагается закрепить в законе, станет запрет иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — сказал он в ходе заседания комиссии.

Депутат отметил, что виды таких предприятий и организаций перечислены в федеральном законе. В частности, к ним относятся компании, которые занимаются производством вооружения и военной техники, также работающие в сфере авиации и космонавтики, а ещё — в области разведки и добычи полезных ископаемых. Вместе с тем проект закона предусматривает, что иноагент не имеет права получать государственную финподдержку.

Кроме того, в данном законопроекте прописан запрет для иноагентов на преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, а также на производство информационной продукции для детей и подростков. По словам Пискарёва, необходимо "решительно пресекать" любую деструктивную деятельность в отношении младшего поколения. Он уверен, что такой подход депутатов поддерживают как педагоги, так и родители.

Законопроект разработали члены думской комиссии, инициатива объединяет уже действующие нормы законодательства об иноагентах, а также предлагает ряд новых. Документ в том числе предполагает создание единого реестра иностранных агентов вместо существующих четырёх, определяет порядок включения и исключения из него. Авторы документа рассчитывают, что предлагаемые меры будут способствовать интересам и безопасности страны и суверенитета РФ.