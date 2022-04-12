"Достойный ответ на санкции": Депутат Белик оценил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями

По мнению парламентария, предложение "Единой России" предусматривает достаточно лояльные условия для зарубежных организаций и направлено на защиту экономической стабильности нашей страны.

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказался в поддержку внесённого в Госдуму законопроекта о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Его принятие будет достойным ответом на санкционное давление Запада, сказал он в беседе с RT.

"Данный законопроект, как и другие подобные законодательные инициативы, направлен на защиту экономической стабильности России и интересов её граждан", — отметил депутат.

По мнению парламентария, законопроект "Единой России" предусматривает достаточно лояльные условия для иностранных компаний.