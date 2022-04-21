Семерых свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернули в Россию

Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в госпитале и скоро смогут увидеться с родственниками. Военные уже позвонили близким и рассказали, что с ними всё в порядке.

Семеро военнослужащих из Свердловской области, попавших в плен на Украине в ходе "Операции Z", были освобождены и возвращены в Россию. Об этом РИА "Новости" сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"При обмене военнопленными ещё шестерых свердловчан, которые оказались в плену на Украине, вернули на родину. Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в одном из госпиталей и, надеюсь, совсем скоро смогут увидеться с родственниками. Знаю, что ребята уже позвонили близким и рассказали, что с ними всё в порядке", — сказала она.

Также Мерзлякова отметила, что ранее в Свердловскую область вернулся первый контрактник, которого помогли освободить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Минобороны. По словам омбудсмена, украинские переговорщики "плохо идут навстречу", но работа по возвращению пленённых военнослужащих продолжается.