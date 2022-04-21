Семерых свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернули в Россию
Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в госпитале и скоро смогут увидеться с родственниками. Военные уже позвонили близким и рассказали, что с ними всё в порядке.
Семеро военнослужащих из Свердловской области, попавших в плен на Украине в ходе "Операции Z", были освобождены и возвращены в Россию. Об этом РИА "Новости" сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
"При обмене военнопленными ещё шестерых свердловчан, которые оказались в плену на Украине, вернули на родину. Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в одном из госпиталей и, надеюсь, совсем скоро смогут увидеться с родственниками. Знаю, что ребята уже позвонили близким и рассказали, что с ними всё в порядке", — сказала она.
Также Мерзлякова отметила, что ранее в Свердловскую область вернулся первый контрактник, которого помогли освободить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Минобороны. По словам омбудсмена, украинские переговорщики "плохо идут навстречу", но работа по возвращению пленённых военнослужащих продолжается.
Ранее Лайф рассказал, что сдавшийся украинский военный рассказал, как его обмануло командование. Когда боец, поступив на службу, спросил, чем тероборона отличается от ВСУ, парню ответили, что, выбрав второе, он останется в городе и нужно будет просто охранять дома вместо местной полиции.
ТАСС / Сергей Бобылев