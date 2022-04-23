Министр финансов ФРГ Линднер потребовал поставлять Киеву тяжёлое вооружение

Кроме того, политик призвал как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов.

Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер потребовал реализовать на Украину поставки тяжёлого вооружения. Об этом он заявил на онлайн-съезде СвДП, пишет радиостанция DLF.

"Линднер сказал, что СвДП доверяет канцлеру Шольцу и его политике в отношении Украины. Но также ясно, что стране (Украине. — Прим. Лайфа) необходимо тяжёлое вооружение", — сказано в сообщении.

Кроме того, Линднер призвал как можно быстрее отказаться от поставок российских энергоресурсов, однако сам скептически отнёсся к вероятности введения немедленного эмбарго.