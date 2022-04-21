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Опубликовано 21 апреля 2022, 15:16

N-TV: Германия планирует отправить Украине танки Т-72 при участии Словении

В ответ Любляна получит от Берлина немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs. При этом страна изъявила желание увеличить этот список.

Правительство Германии планирует поставить на Украину танки Т-72, задействовав в этом Словению. Схему приводит телеканал N-TV.

Так, предполагается круговой обмен, в рамках которого Любляна направит Киеву танки, а Берлин отправит в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs. При этом Любляна изъявила желание получить также танки Leopard 2, бронетранспортёры Boxer и Puma.

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Ранее Лайф сообщал, что Германия сократила перечень вооружения, поставляемого на Украину. По данным таблоида Bild, из 15 пунктов, которые в документ внёс Киев, там осталось всего три позиции. А тяжёлое вооружение и вовсе больше не упоминается.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Артур Лапсаков
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