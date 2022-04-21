N-TV: Германия планирует отправить Украине танки Т-72 при участии Словении

В ответ Любляна получит от Берлина немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs. При этом страна изъявила желание увеличить этот список.

Правительство Германии планирует поставить на Украину танки Т-72, задействовав в этом Словению. Схему приводит телеканал N-TV.

Так, предполагается круговой обмен, в рамках которого Любляна направит Киеву танки, а Берлин отправит в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs. При этом Любляна изъявила желание получить также танки Leopard 2, бронетранспортёры Boxer и Puma.