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Опубликовано 10 мая 2022, 17:07
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МО РФ раскрыло "катастрофические" потери ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Эта акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники.

Авантюрная акция украинской армии по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы закончилась катастрофой для ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырёх самолётов, десяти вертолётов, трёх катеров и 30 БПЛА", — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены четыре украинских самолёта и 10 вертолётов.

ВС России уничтожили у Змеиного три украинских катера "Кентавр" с десантом на борту
ВС России уничтожили у Змеиного три украинских катера "Кентавр" с десантом на борту
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wikipedia.org / Фотонак

Виктория Дитрих
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