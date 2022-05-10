МО РФ раскрыло "катастрофические" потери ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Эта акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники.

Авантюрная акция украинской армии по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы закончилась катастрофой для ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырёх самолётов, десяти вертолётов, трёх катеров и 30 БПЛА", — заявили в российском военном ведомстве.