МО РФ: На острове Змеиный остаются тела 27 бойцов ВСУ
Как ранее сообщали в российском военном ведомстве, украинская провокация по захвату этой территории была сорвана, а противник понёс большие потери.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о телах 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов, которые остаются на острове Змеиный.
"Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаётся 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", — сказал он в ходе брифинга.
Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов.
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