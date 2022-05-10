МО РФ: На острове Змеиный остаются тела 27 бойцов ВСУ

Как ранее сообщали в российском военном ведомстве, украинская провокация по захвату этой территории была сорвана, а противник понёс большие потери.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о телах 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов, которые остаются на острове Змеиный.

"Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаётся 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", — сказал он в ходе брифинга.