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Опубликовано 10 мая 2022, 16:55

МО РФ: На острове Змеиный остаются тела 27 бойцов ВСУ

Как ранее сообщали в российском военном ведомстве, украинская провокация по захвату этой территории была сорвана, а противник понёс большие потери.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о телах 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов, которые остаются на острове Змеиный.

"Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаётся 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", — сказал он в ходе брифинга.

МО РФ: 14 украинских самолётов и вертолётов сбиты при попытке захватить Змеиный
МО РФ: 14 украинских самолётов и вертолётов сбиты при попытке захватить Змеиный

Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов.

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Николь Вербер
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