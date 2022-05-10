Военные ДНР провели операцию против засевших на "Азовстали" националистов

Для этого используются данные, полученные с беспилотников, также огневую поддержку оказывает артиллерия.

Бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, пишет РИА "Новости".

Военные республики продвигаются по предприятию аккуратно и внимательно, используя полученные с беспилотников данные разведки и поддержку артиллерии. Сейчас линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства "Азовстали".