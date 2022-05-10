ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 16:34
25283

Военные ДНР провели операцию против засевших на "Азовстали" националистов

Для этого используются данные, полученные с беспилотников, также огневую поддержку оказывает артиллерия.

Бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, пишет РИА "Новости".

Военные республики продвигаются по предприятию аккуратно и внимательно, используя полученные с беспилотников данные разведки и поддержку артиллерии. Сейчас линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства "Азовстали".

Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов
Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и "Азовстали" более 170 человек. По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более шестисот человек.

BannerImage

ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar