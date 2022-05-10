МО РФ: 14 украинских самолётов и вертолётов сбиты при попытке захватить Змеиный

Из них в воздухе уничтожены три Ми-8 с десантом на борту и ещё один Ми-24, уточнили в ведомстве.

ВС России сбили четыре украинских самолёта и 10 вертолётов во время попытки захватить остров Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожено 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24", — уточнил он.

Ещё шесть украинских Ми-8 и Ми-24, задействованных в операции, были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области. Конашенков добавил, что также в море были уничтожены три бронированных десантно-штурмовых катера ВСУ "Кентавр" с морским десантом на борту.