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Опубликовано 10 мая 2022, 16:43
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МО РФ: 14 украинских самолётов и вертолётов сбиты при попытке захватить Змеиный

Из них в воздухе уничтожены три Ми-8 с десантом на борту и ещё один Ми-24, уточнили в ведомстве.

ВС России сбили четыре украинских самолёта и 10 вертолётов во время попытки захватить остров Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожено 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24", — уточнил он.

Ещё шесть украинских Ми-8 и Ми-24, задействованных в операции, были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области. Конашенков добавил, что также в море были уничтожены три бронированных десантно-штурмовых катера ВСУ "Кентавр" с морским десантом на борту.

Российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный
Российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный

Отметим, что остров Змеиный под Одессой уже не в первый раз оказывается в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.

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Getty Images / Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket

Андрей Бражников
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