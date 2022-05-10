МО РФ: 14 украинских самолётов и вертолётов сбиты при попытке захватить Змеиный
Из них в воздухе уничтожены три Ми-8 с десантом на борту и ещё один Ми-24, уточнили в ведомстве.
ВС России сбили четыре украинских самолёта и 10 вертолётов во время попытки захватить остров Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожено 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24", — уточнил он.
Ещё шесть украинских Ми-8 и Ми-24, задействованных в операции, были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области. Конашенков добавил, что также в море были уничтожены три бронированных десантно-штурмовых катера ВСУ "Кентавр" с морским десантом на борту.
Отметим, что остров Змеиный под Одессой уже не в первый раз оказывается в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.
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