ВС России уничтожили у Змеиного три украинских катера "Кентавр" с десантом на борту

Также было сбито четыре самолёта ВСУ и 10 вертолётов, большинство из которых уничтожили в воздухе.

Во время бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова Змеиный киевский режим понёс значительные потери. Среди них три катера "Кентавр" с десантом на борту, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту", — отметил офицер.