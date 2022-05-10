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Опубликовано 10 мая 2022, 16:53
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ВС России уничтожили у Змеиного три украинских катера "Кентавр" с десантом на борту

Также было сбито четыре самолёта ВСУ и 10 вертолётов, большинство из которых уничтожили в воздухе.

Во время бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова Змеиный киевский режим понёс значительные потери. Среди них три катера "Кентавр" с десантом на борту, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту", — отметил офицер.

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По его словам, ВС России также сбили четыре украинских самолёта и 10 вертолётов во время попытки захватить Змеиный. Речь идёт о трёх бомбардировщиках Су-24, истребителе Су-27, девяти вертолётах Ми-8 с десантом на борту и двух Ми-24. Восемь из них уничтожили в воздухе, остальные шесть на земле.

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Wikipedia / Армія Інформ

Андрей Бражников
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