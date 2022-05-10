Российская авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Кроме того, в течение дня ликвидированы два пункта управления и 20 районов сосредоточения живой украинской силы и военной техники.

Российской авиации удалось поразить два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения", — сказал он в ходе брифинга.