ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 17:03

Российская авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Кроме того, в течение дня ликвидированы два пункта управления и 20 районов сосредоточения живой украинской силы и военной техники.

Российской авиации удалось поразить два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения", — сказал он в ходе брифинга.

Силы ПВО России перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
Силы ПВО России перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"

Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили у Змеиного три украинских катера "Кентавр" с десантом на борту. Также было сбито четыре самолёта ВСУ и 10 вертолётов, большинство из которых уничтожили в воздухе.

BannerImage

ТАСС / Петр Ковалев

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar