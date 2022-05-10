Силы ПВО России перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"

Кроме того, они уничтожили два снаряда РСЗО "Смерч" в Харьковской области в районах Малой Камышевахи и Изюма.

В Донецкой Народной Республике за прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Харцызск были перехвачены украинская ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ещё два снаряда РСЗО "Смерч" были уничтожены в Харьковской области в районах Малой Камышевахи и Изюма.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 163 самолёта и 124 вертолёта ВСУ, 793 беспилотника, 300 зенитных ракетных комплексов, а также 2979 танков и других боевых машин. Также были выведены из строя 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномётов, 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.