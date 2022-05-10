Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в воздушном бою над Харьковской областью
Также российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено три дрона ВСУ в районах населённых пунктов Моспино, Юнокоммунарск и Одессы.
Самолёт Су-25 Воздушных сил Украины был сбит 9 мая во время воздушного боя в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге о ходе "Операции Z".
"Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — уточнил офицер.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожено три украинских дрона в районах населённых пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одессы.
Всего с начала "Операции Z" было сбито 163 украинских самолёта, 124 вертолёта, 793 дрона, а также уничтожено 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ сбили два бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 ВСУ над островом Змеиный. Также были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 вблизи посёлка Коротыча.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ