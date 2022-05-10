Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в воздушном бою над Харьковской областью

Также российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено три дрона ВСУ в районах населённых пунктов Моспино, Юнокоммунарск и Одессы.

Самолёт Су-25 Воздушных сил Украины был сбит 9 мая во время воздушного боя в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге о ходе "Операции Z".

"Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — уточнил офицер.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожено три украинских дрона в районах населённых пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одессы.

Всего с начала "Операции Z" было сбито 163 украинских самолёта, 124 вертолёта, 793 дрона, а также уничтожено 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.