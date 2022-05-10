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Опубликовано 10 мая 2022, 08:10

Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в воздушном бою над Харьковской областью

Также российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено три дрона ВСУ в районах населённых пунктов Моспино, Юнокоммунарск и Одессы.

Самолёт Су-25 Воздушных сил Украины был сбит 9 мая во время воздушного боя в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге о ходе "Операции Z".

"Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — уточнил офицер.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожено три украинских дрона в районах населённых пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одессы.

Всего с начала "Операции Z" было сбито 163 украинских самолёта, 124 вертолёта, 793 дрона, а также уничтожено 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Шесть украинских вертолётов уничтожены ракетами "Оникс" под Одессой
Шесть украинских вертолётов уничтожены ракетами "Оникс" под Одессой

Ранее Лайф писал, что ВС РФ сбили два бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 ВСУ над островом Змеиный. Также были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 вблизи посёлка Коротыча.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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