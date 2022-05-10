ФРС США признала конфликт на Украине главной угрозой для мировой финансовой системы

По оценке американского регулятора, в значительной мере именно он поспособствовал росту экономической неопределённости в мире.

Украинский кризис и растущая инфляция стали в настоящее время главными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой, пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.

"ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу... Её заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — говорится в публикации на сайте канала.