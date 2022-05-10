В МИД РФ на вопрос о риске ядерного удара по Украине призвали прочесть военную доктрину
Замглавы министерства подчеркнул, что документ не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там написано "чёрным по белому".
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине РФ, в ней и нужно искать ответ на вопрос о вероятности превентивного удара по территории Незалежной со стороны России.
"У нас есть военная доктрина, там всё написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому", — заявил Александр Грушко в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос, исключает ли Москва возможность нанесения превентивного тактического ядерного удара по территории Украины.
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы на фоне развернувшейся спецоперации. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.