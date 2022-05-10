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Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 08:13
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Войска ЛНР вышли на административную границу республики

В результате было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники, а также 12 автомобилей различного назначения.

Завершив зачистку населённого пункта Попасная в Донбассе, подразделения НМ ЛНР совместно с Вооружёнными силами РФ прорвали эшелоннированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения", — уточнил он.

Накануне в Луганской Народной Республике подтвердили полное освобождение Попасной от националистов. Сейчас в населённом пункте улучшается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако украинские военнослужащие продолжают обстрелы.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Оксана Попова
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