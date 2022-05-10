Войска ЛНР вышли на административную границу республики

В результате было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники, а также 12 автомобилей различного назначения.

Завершив зачистку населённого пункта Попасная в Донбассе, подразделения НМ ЛНР совместно с Вооружёнными силами РФ прорвали эшелоннированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения", — уточнил он.