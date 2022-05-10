МО РФ: Украина потеряла 30 дронов при попытке захватить остров Змеиный
Все они уничтожены российскими силами ПВО. В том числе сбиты несколько летательных аппаратов "Байрактар-ТБ2", добавили в ведомстве.
Военные ВСУ потеряли 30 беспилотников за последние трое суток, пытаясь захватить остров Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, уточнив, что среди них девять — ударные "Байрактар-ТБ2".
"В районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны сегодня днём был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", — отметил он.
Ранее Минобороны России показало видео работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В и переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" в рамках специальной "Операции Z" на Украине. Подразделения ПВО Западного военного округа с помощью ракетных комплексов сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, стоящие на вооружении ВСУ.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency