ВКС России уничтожили 170 украинских националистов и четыре склада боеприпасов

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, также выведена из строя 41 единица военной техники.

ВКС РФ за день уничтожили четыре склада боеприпасов и радиолокационную станцию (РЛС) американского производства, а также более 170 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал он в ходе брифинга.

По данным военного ведомства, в результате ударов российских военнослужащих уничтожено более 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники.