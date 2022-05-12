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Опубликовано 12 мая 2022, 16:52

ВКС России уничтожили 170 украинских националистов и четыре склада боеприпасов

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, также выведена из строя 41 единица военной техники.

ВКС РФ за день уничтожили четыре склада боеприпасов и радиолокационную станцию (РЛС) американского производства, а также более 170 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал он в ходе брифинга.

По данным военного ведомства, в результате ударов российских военнослужащих уничтожено более 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники.

Войска России уничтожили украинский ЗРК С-300 в Харьковской области
Войска России уничтожили украинский ЗРК С-300 в Харьковской области

А ранее российская авиация уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, а ПВО — девять украинских беспилотников. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

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Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
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