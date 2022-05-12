ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 07:59
5440

Войска России уничтожили украинский ЗРК С-300 в Харьковской области

Кроме того, за прошедшие сутки они поразили три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч".

Российские ракетные войска и подразделения артиллерии уничтожили украинский ЗРК С-300 в районе посёлка Коротыч Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в районах населённых пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", — добавил генерал-майор.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки войска Вооружённых сил России поразили 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР
ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР

Ранее Минобороны РФ показало боевые вылеты российских Су-35С в ходе "Операции Z". На опубликованных кадрах самолёты уничтожают военные объекты противника высокоточным попаданием.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Васильева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar