Войска России уничтожили украинский ЗРК С-300 в Харьковской области
Кроме того, за прошедшие сутки они поразили три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч".
Российские ракетные войска и подразделения артиллерии уничтожили украинский ЗРК С-300 в районе посёлка Коротыч Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Также в районах населённых пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", — добавил генерал-майор.
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки войска Вооружённых сил России поразили 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее Минобороны РФ показало боевые вылеты российских Су-35С в ходе "Операции Z". На опубликованных кадрах самолёты уничтожают военные объекты противника высокоточным попаданием.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ