Войска России уничтожили украинский ЗРК С-300 в Харьковской области

Кроме того, за прошедшие сутки они поразили три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч".

Российские ракетные войска и подразделения артиллерии уничтожили украинский ЗРК С-300 в районе посёлка Коротыч Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в районах населённых пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", — добавил генерал-майор.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки войска Вооружённых сил России поразили 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.