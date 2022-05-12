WP: США запретили передавать Киеву данные о военном командовании РФ и целях вне Украины
По задумке, такая инициатива должна помочь избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.
Американская администрация на фоне недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое, в частности, включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Незалежной. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских должностных лиц.
Инициатива была разработана с целью избежать эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой. Документ предназначается сотрудникам американской разведки и предписывает запрет на передачу Киеву данных о высокопоставленных представителях российского командования, а также на передачу любой информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по целям за её пределами.
Напомним, Лайф писал о ситуации, при которой предоставленные Киеву разведданные США привели к гибели российских офицеров. Уточнялось, что Вашингтон тайно направляет Украине информацию о ситуации на поле боя, в том числе пути перемещения российских военных. В Пентагоне отрицали передачу информации о местонахождении командиров ВС РФ. После этого президент США Джо Байден потребовал пресечь утечки в прессу о разведывательной помощи США Киеву. Американский лидер назвал ряд публикаций в прессе, касающихся передачи США разведданных Украине, "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей". А глава ЦРУ Уильям Бёрнс назвал очень рискованными утечки об обмене разведданными с Киевом.
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