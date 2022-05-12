WP: США запретили передавать Киеву данные о военном командовании РФ и целях вне Украины

По задумке, такая инициатива должна помочь избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Американская администрация на фоне недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое, в частности, включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Незалежной. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских должностных лиц.