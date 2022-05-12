ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 01:54
5334

WP: США запретили передавать Киеву данные о военном командовании РФ и целях вне Украины

По задумке, такая инициатива должна помочь избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Американская администрация на фоне недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое, в частности, включает запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Незалежной. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских должностных лиц.

Инициатива была разработана с целью избежать эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой. Документ предназначается сотрудникам американской разведки и предписывает запрет на передачу Киеву данных о высокопоставленных представителях российского командования, а также на передачу любой информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по целям за её пределами.

Постпред США при ООН подтвердила передачу Вашингтоном разведданных Киеву
Постпред США при ООН подтвердила передачу Вашингтоном разведданных Киеву

Напомним, Лайф писал о ситуации, при которой предоставленные Киеву разведданные США привели к гибели российских офицеров. Уточнялось, что Вашингтон тайно направляет Украине информацию о ситуации на поле боя, в том числе пути перемещения российских военных. В Пентагоне отрицали передачу информации о местонахождении командиров ВС РФ. После этого президент США Джо Байден потребовал пресечь утечки в прессу о разведывательной помощи США Киеву. Американский лидер назвал ряд публикаций в прессе, касающихся передачи США разведданных Украине, "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей". А глава ЦРУ Уильям Бёрнс назвал очень рискованными утечки об обмене разведданными с Киевом.

BannerImage

Pixabay

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar