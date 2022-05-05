В Пентагоне отрицают передачу Киеву информации о местонахождении командиров ВС РФ

Также в Минобороны Штатов заметили, что Вашингтон не участвует в принятии решений по определению целей украинскими военными.

США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил представитель Пентагона Джон Кёрби. Он прокомментировал статью The New York Times, в которой говорится, что Вашингтон передал Киеву данные разведки, с помощью которых ВСУ нанесли удары по российским позициям и допустили гибель военных РФ.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определению целей украинскими военными", — сказал представитель американского Минобороны.

Между тем, по словам Кёрби, США "предоставляют разведданные о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну".

"Украинцы, откровенно говоря, имеют гораздо больше информации, чем мы. Это их страна, и они способны собирать данные самостоятельно", — заметил представитель Пентагона, добавив, что ВСУ "компилируют информацию, которую предоставляют США и другие партнёры, с собственными разведданными на местах".