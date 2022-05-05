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Опубликовано 5 мая 2022, 04:49
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NYT: Предоставленные Киеву разведданные США привели к гибели российских военных

По данным издания, Вашингтон тайно направляет Украине данные о ситуации на поле боя, в том числе пути перемещений российских военных.

Несмотря на то что власти США выступают против передачи на Украину информации о высокопоставленных членах военного руководства России, это не помешало Вашингтону предоставить Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Об этом узнала американская газета The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на высокопоставленные должностные лица, США тайно направляет Украине данные в режиме реального времени о ситуации на поле боя, в том числе и пути перемещений российских военных после второй фазы "Операции Z".

"Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения, <...> для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", отмечается в публикации.

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Ранее Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранцам работать в украинской разведке. Кроме того, зарубежным гражданам отныне разрешается служить в Вооружённых силах Незалежной от трёх до пяти лет, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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ТАСС / Воронцова Таисия

Юлия Коновалова
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