NYT: Предоставленные Киеву разведданные США привели к гибели российских военных

По данным издания, Вашингтон тайно направляет Украине данные о ситуации на поле боя, в том числе пути перемещений российских военных.

Несмотря на то что власти США выступают против передачи на Украину информации о высокопоставленных членах военного руководства России, это не помешало Вашингтону предоставить Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Об этом узнала американская газета The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на высокопоставленные должностные лица, США тайно направляет Украине данные в режиме реального времени о ситуации на поле боя, в том числе и пути перемещений российских военных после второй фазы "Операции Z".

"Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения, <...> для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", — отмечается в публикации.