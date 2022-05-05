РИА "Новости": Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан
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Как рассказал собеседник агентства, в подземных помещениях предприятия могут находиться женщины, дети и старики.
Ещё более 200 мирных граждан могут оставаться в подвальных помещениях "Азовстали" под жёстким контролем боевиков-националистов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.
По его словам, в результате реализованной инициативы президента России Владимира Путина с территории комбината удалось вывести более сотни человек, которые удерживались бойцами "Азова". Однако, несмотря на это, ситуация на предприятии продолжает оставаться сложной, подчеркнул собеседник агентства.
"Прежде всего это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться ещё более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что ВС России 5–7 мая прекратят боевые действия у "Азовстали" для эвакуации мирных жителей. Военные уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод людей в любых избранных ими направлениях — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.