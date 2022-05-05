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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 04:30
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РИА "Новости": Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Как рассказал собеседник агентства, в подземных помещениях предприятия могут находиться женщины, дети и старики.

Ещё более 200 мирных граждан могут оставаться в подвальных помещениях "Азовстали" под жёстким контролем боевиков-националистов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.

По его словам, в результате реализованной инициативы президента России Владимира Путина с территории комбината удалось вывести более сотни человек, которые удерживались бойцами "Азова". Однако, несмотря на это, ситуация на предприятии продолжает оставаться сложной, подчеркнул собеседник агентства.

"Прежде всего это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться ещё более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков", — сказал он.

Как нацист Паламар со своими боевиками прикрывается на "Азовстали" мирными мариупольцами
Как нацист Паламар со своими боевиками прикрывается на "Азовстали" мирными мариупольцами

Ранее Лайф писал о том, что ВС России 5–7 мая прекратят боевые действия у "Азовстали" для эвакуации мирных жителей. Военные уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод людей в любых избранных ими направлениях — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

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Юлия Коновалова
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