Как нацист Паламар со своими боевиками прикрывается на "Азовстали" мирными мариупольцами Засевший в подвалах "Азовстали" со своим отрядом украинский нацист Святослав Паламар выпрашивает коридор для эвакуации на Запад. Он надеется сбежать в Черногорию, где процветают его родственники. 129375 129375 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей, © Telegram / АЗОВ

От храбреца до труса

Замкомандира националистического полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) ещё недавно бравировал храбростью и беспощадностью к русским. С 13 апреля он с подчинёнными карателями прячется в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе. Словно маститый блогер, он регулярно публикует видеообращения в соцсетях нацполка "Азов".

— Мы, военные, давали присягу и выполняем приказ. И будем его исполнять. И будем стоять до конца, — кидался громкими фразами Святослав Паламар.

Это показная смелость. Ранее президент России Владимир Путин запретил штурмовать завод "Азовсталь", так как внутри находилось около 300 мирных украинцев. Они там в заложниках. Наши войска неоднократно пытались их вывести через гуманитарный коридор. Однако каждый раз Паламар срывал спасение гражданских, потому что они являются гарантом его безопасности. Фактически нацист прячется за их спинами.





Когда Российская армия заблокировала "Азовсталь", тональность у Паламара резко изменилась на паническую.

— Политики в Киеве говорят: "Да, мы поддержим, мы постоянно на связи", но уже больше двух недель никто не поднимает трубки, когда я звоню. Никто со мной не общается, — во втором видеообращении голос Святослава Паламара задрожал.

Ещё через несколько дней матёрый азовец признался, что боится...

— Очень страшно без воды и еды, а особенно без боеприпасов. Если случится худшее и у нас закончится провизия, мы будем ловить птиц для собственного пропитания, — уже не надеясь на своих, Паламар воззвал к иностранной прессе. С тех пор в каждом своём последующем сообщении он буквально умоляет Киев о подкреплении и деблокаде "Азовстали".

1 мая под давлением России и Запада Святослав Паламар всё же выпустил из подвалов "Азовстали" сотню мирных жителей. Эвакуация гражданского населения должна была продолжиться и 2 мая, но в итоге не состоялась, потому что засевшие на заводе боевики внезапно открыли огонь по российским солдатам. Ещё циничнее каратели Паламара действовали 3 мая. На этот день при содействии ООН и Красного Креста было заключено соглашение о взаимном соблюдении режима тишины, чтобы вывести оставшихся гражданских. Однако, как оказалось, для украинских нацистов это был лишь предлог. Воспользовавшись режимом тишины, они вышли из подвалов и попытались занять огневые позиции. Российская армия вынужденно нанесла удар по этим новым опорным точкам.

Кадры с "Азовстали" от 3 мая. Фото © Telegram / SHOT

— Россия атакует нас корабельной артиллерией. Бьёт ствольной артиллерией. С поддержкой катеров, вертолётов, танков, а также десантных групп и большим количеством пехоты, — начал врать Паламар, требуя "уже предпринять что-то". Его слова легко опровергаются многочисленными видеокадрами.

Паламар уже говорил, что сдаваться не собирается. Он просит дать ему возможность эвакуироваться со своим отрядом в третью страну или при её содействии, сохраняя личное стрелковое оружие. Однако никто его отпускать не собирается. За "Азовом" тянутся жестокие преступления, поэтому Паламара и его подельников ждёт справедливое возмездие.

Семья и активы

Святославу Паламару 39 лет. Он родился в маленьком городке Николаеве, что под Львовом. В одном из интервью он рассказал, что украинский национализм ему привили дед и прабабка, якобы ненавидевшие "москалей". Его родители мало занимались им в детстве, так как вплоть до развала Советского Союза служили на территории ГДР.

В 2008 году Святослав Паламар окончил Львовский торгово-экономический университет. Впрочем, если судить по его биографии, работать "как все" он никогда не планировал. Будучи 21-летним, активно участвовал в "оранжевой революции". После основал в родном Николаеве первичную ячейку Партии регионов Виктора Януковича. Во время Евромайдана переметнулся на сторону правых радикалов и бросал коктейли Молотова в "ватников". Затем записался в каратели "Азова", чтобы убивать донбассовцев. Паламар причастен к геноциду мирного населения, грабежам и мародёрству на востоке Украины. В частности, он любил натравливать на пленных и безоружных донбассовцев овчарок.

Фото © Vk / Svyatoslav Azov

В 2014 году Паламара судили за то, что он жестоко избил двух земляков за прорусскую позицию. Драка была не равна: его жертвами стали старик и подросток. В 2020-м Паламар самовольно покинул военную часть, за что был привлечён к административной ответственности. Ещё он неоднократно нарушал правила ПДД, устраивал аварии, бил чужие машины. При этом штрафы не платил, из-за чего за ним гонялись приставы. Это не все его правонарушения. По данным Лайфа, Паламар торговал удостоверениями силовиков.

В 2017 году Святослав Паламар подал свою первую и единственную декларацию о доходах. На тот момент он служил начальником группы учёта личного состава и кадровой работы отдельного отряда специального назначения нацполка "Азов" при воинской части 3057. Её место дислокации: Мариуполь, проспект Нахимова, 186. Жена Паламара, 32-летняя Антонина, была его непосредственной подчинённой. Она работала там же, в той же группе учёта, но только делопроизводителем. Девушка полностью поддерживает супруга и репостит все его публикации. С ней можно созвониться по телефону +380966583274. Самому карателю можно набрать на номера +380638199416, +380681379577, +380983262604. У пары есть малолетний сын Лукьян.

Супруги Святослав и Антонина Паламар. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / natalia.palamar.5

Согласно декларации, по итогу 2016 года у четы не было официально ни автомобилей, ни недвижимости, ни ценных бумаг, ни бизнес-активов. В общей сложности они заработали на двоих 250 тысяч гривен (около полумиллиона рублей), плюс у них на счетах было десять тысяч долларов. Пара явно прибедняется.

Святослав Паламар прописан в львовском городе Николаеве на улице Данилы Галицкого, 5, квартира № 2. Его родители живут по соседству — на улице Михаила Грушевского, 16, кв. 67. Тёща с тестем владеют коттеджем в тернопольском селе Бернадовка на улице Центральной, 14. Сам Паламар неоднократно фотографировался за рулём кабриолета.

Вся семья Святослава Паламара — бизнесмены. Его отец, 66-летний Ярослав Васильевич, был директором львовской компании "Статус-Т", специализирующейся на пассажирских автомобильных перевозках городского и пригородного сообщения. Там же бухгалтером работала мать, 64-летняя Лидия Васильевна. Брат, 43-летний Владимир, учредил Львовскую областную организацию всеукраинского профсоюза работников автомобильного транспорта. У семьи также есть пара магазинов, где продаётся табак и спиртное.







Позже автомобильный бизнес переписали на жену брата — 41-летнюю Наталью Паламар, которая прописана во Львове на улице Темницких, 79, кв. 2. Она, в свою очередь, эвакуировала этот актив в Черногорию, в город Герцег-Нови. Новое черногорское юрлицо называется D.O.O Status-VNP. Интересно, что эта компания ориентируется на клиентов из России. Она предлагает автомобили в аренду. Заказы принимаются по номеру +38268555972. Наталья полностью поддерживает замкомандира "Азова" и постоянно публикует прославляющие его посты.

Судя по соцсетям женщины, она прочно осела в Герцег-Нови и у неё там есть особняк. Семья Святослава Паламара вообще кажется интернациональной. Другие его близкие родственники живут в Праге и Варшаве.

Нужно ли давать нацистам из отряда "Азов" коридор для эвакуации в третью страну? 0 Да, это спасёт жизни российских солдат и гражданских заложников Нет, нацистов нужно только уничтожать Нельзя их отпускать, они вскоре опять вернутся на Украину убивать Им можно гарантировать жизнь, если они сложат оружие и отпустят заложников

Авторы Егор Пережогин