Спецпроект "Известий" "Освобождение" за месяц помог воссоединиться десяткам семей

Идея родилась после того, как в Мариуполе местные жители, сидевшие в подвалах без связи, просили журналистов связаться с их родными.

В апреле этого года по инициативе газеты "Известия" был создан спецпроект "Освобождение". Авторами идеи являются военкоры, работающие на Украине. Журналисты постоянно встречаются с мирными жителями, оставшимися без жилья, вещей и связи, а также потерявшими родных и близких. Данный проект помог воссоединиться уже десяткам семей.

Главным инициатором спецпроекта стал корреспондент Валентин Трушнин. Он рассказал, что идея пришла в голову во время командировки в Мариуполь, где впервые к съёмочной группе бросились люди, которые больше месяца сидели в подвалах без связи. Всем им надо было связаться с родными. Позже он понял, что таких людей очень много и процесс коммуникации надо систематизировать. На протяжении месяца военкоры "Известий" во время подготовки репортажей ежедневно записывают видеообращения мирных жителей — тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий и кто по-прежнему остаётся в городах.

"Мы старались записывать людей, которые находились в тяжелодоступных местах, у которых не было возможности эвакуироваться. Пробирались к ним под прикрытием, забирались в подвалы. Там были и дети, и пожилые, и раненые. В один из дней мы зашли в подвал, в котором сидело 50 человек. Записали почти всех", — поделился Трушнин.

В коротких роликах люди представляются, называют год рождения, адрес и данные того, кого они ищут. Затем видеозаписи публикуются на сайте проекта и в соцсетях некоторых корреспондентов. За месяц таких видеообращений было снято и выложено уже более 160. С недавних пор география начала расширяться, и помимо Мариуполя публикуются обращения жителей Рубежного, Попасной и Первомайска. Так благодаря военкорам нашли друг друга и воссоединились уже несколько десятков семей. Добавим, что "Известия" готовы предоставить свою площадку для всех коллег, работающих на Украине, кто также встречается с людьми, которым требуется связаться с родными.