RT снял фильм об освобождении Мариуполя

В него вошли интервью местных жителей, рассказы корреспондентов о том, что они увидели за несколько месяцев боевых действий, а также кадры разрушенного города, надеющегося на новую мирную жизнь.

Телеканал RT выпустил фильм об освобождении Мариуполя. Главными героями стали военные корреспонденты Андрей Филатов и Роман Косарёв, которые провели на передовой всё время, пока шли боевые действия. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале телеканала "Военная хроника".

В фильм попали отрывки интервью с местными жителями, воспоминания детей, которым приходилось прятаться в укрытиях, спасаясь от снарядов ВСУ, а также рассказы самих журналистов о том, что они видели за эти несколько месяцев. Истории людей в ролике перемежаются с кадрами города: обгоревшими многоэтажками, ещё дымящимися квартирами и разрушенными улицами.