RT снял фильм об освобождении Мариуполя
В него вошли интервью местных жителей, рассказы корреспондентов о том, что они увидели за несколько месяцев боевых действий, а также кадры разрушенного города, надеющегося на новую мирную жизнь.
Телеканал RT выпустил фильм об освобождении Мариуполя. Главными героями стали военные корреспонденты Андрей Филатов и Роман Косарёв, которые провели на передовой всё время, пока шли боевые действия. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале телеканала "Военная хроника".
В фильм попали отрывки интервью с местными жителями, воспоминания детей, которым приходилось прятаться в укрытиях, спасаясь от снарядов ВСУ, а также рассказы самих журналистов о том, что они видели за эти несколько месяцев. Истории людей в ролике перемежаются с кадрами города: обгоревшими многоэтажками, ещё дымящимися квартирами и разрушенными улицами.
"До сих пор все надеются, что город будет отстроен. Очень многие меня спрашивают: "А что же будет, где мы будем жить, нам дадут квартиру? Точно? Нас не забудут?" Конечно же, вас не забудут. Ваши дома будут отстроены. У вас будут новые квартиры. Своих не бросаем. Мирная жизнь будет восстановлена. Людям будет где жить", — сказал Роман Косарёв в заключении фильма.
Напомним, 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Российской армии. В этом городе, как и на других освобождённых территориях, уже налаживается мирная жизнь. Как сообщили местные власти, улицам и площадям в Мариуполе вернут исторические названия.
t.me / Военная хроника