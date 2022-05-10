Два человека погибли и пять пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Среди раненых в результате атаки есть ребёнок, о его состоянии ничего не сообщается.
Два человека погибли и пять пострадали при обстреле Донецка с позиций украинских военных. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число жертв возросло до 7 человек: 2 человека погибли и 5 получили ранения, включая ребёнка", — говорится в телеграм-канале штаба.
Как уже писал Лайф, украинские боевики открыли огонь по Донецку. В результате обстрела с позиций украинских военных оказалась повреждена гражданская инфраструктура по шести адресам. В частности, случилось возгорание склада. Также задет сектор, общежитие и повреждён газопровод.
Telegram / ШТАБ ТерО ДНР