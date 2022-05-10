Два человека погибли и пять пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Среди раненых в результате атаки есть ребёнок, о его состоянии ничего не сообщается.

Два человека погибли и пять пострадали при обстреле Донецка с позиций украинских военных. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число жертв возросло до 7 человек: 2 человека погибли и 5 получили ранения, включая ребёнка", — говорится в телеграм-канале штаба.