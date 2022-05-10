Появились видео последствий ракетного удара ВСУ по рынку в Донецке

Некоторые жильцы близлежащих улиц также нашли боевые снаряды прямо у себя во дворе.

В Сети появились кадры с последствиями обстрела Донецка со стороны украинских войск. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате удара по Кировскому району города пострадало три человека.

Как сообщают очевидцы, в результате обстрела загорелся рынок в микрорайоне "Текстильщик". Причём некоторые жильцы близлежащих улиц также нашли прямо у себя во дворе обломки ракет, запущенных с позиций ВСУ.

"Кассета "Ураган" возле моего подъезда..." — говорит на видео шокированная жительница Донецка.