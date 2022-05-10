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Опубликовано 10 мая 2022, 09:42
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Появились видео последствий ракетного удара ВСУ по рынку в Донецке

Некоторые жильцы близлежащих улиц также нашли боевые снаряды прямо у себя во дворе.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © VK / Лана Тодорова / Владимир Монев / Кибер-Щит Новороссии

В Сети появились кадры с последствиями обстрела Донецка со стороны украинских войск. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате удара по Кировскому району города пострадало три человека.

Как сообщают очевидцы, в результате обстрела загорелся рынок в микрорайоне "Текстильщик". Причём некоторые жильцы близлежащих улиц также нашли прямо у себя во дворе обломки ракет, запущенных с позиций ВСУ.

"Кассета "Ураган" возле моего подъезда..." — говорит на видео шокированная жительница Донецка.

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Как уже писал Лайф, девять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка с позиций украинских военных. Среди пострадавших оказалась девочка-подросток 2007 года рождения. Также сообщалось и о погибшей женщине 1953 года рождения.

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VK / Лана Тодорова

Николь Вербер
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