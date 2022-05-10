ВСУ обстреляли Донецк, погибла женщина
Среди пострадавших подросток. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
Девять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка с позиций украинских военных. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении девяти мирных жителей во время обстрела г. Донецка", — говорится в сообщении представительства.
Там уточнили, что среди пострадавших оказалась девочка-подросток 2007 года рождения. Сообщается и о погибшей женщине 1953 года рождения.
Согласно сообщению СЦКК ДНР, повреждена гражданская инфраструктура по шести адресам. В частности, случилось возгорание склада. Также задет сектор, общежитие и повреждён газопровод.
"Кроме того, на рынке "Меркурий" посечены осколками контейнеры № 37, № 40, № 38 (частично), № 39 уничтожен полностью", — уточнили в СЦКК.
Как сообщал Лайф, ранее ещё один мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Гражданин 1958 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.
Telegram / СЦКК ДНР