Макрон назвал целью Парижа и Берлина довести до конца переговоры РФ с Украиной

Французский лидер также сообщил о стремлении помочь Киеву взаимодействовать с Москвой "на тех условиях", которые определит Незалежная.

Париж и Берлин намерены довести до конца переговоры России и Украины для достижения мира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"То, чего мы хотим добиться, — это скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями РФ и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель", — сказал Макрон.

Также французский лидер сообщил о желании помочь Украине вести переговоры "на тех условиях, которые она сама определит".