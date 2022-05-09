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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 19:03
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Макрон назвал целью Парижа и Берлина довести до конца переговоры РФ с Украиной

Французский лидер также сообщил о стремлении помочь Киеву взаимодействовать с Москвой "на тех условиях", которые определит Незалежная.

Париж и Берлин намерены довести до конца переговоры России и Украины для достижения мира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"То, чего мы хотим добиться, — это скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями РФ и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель", — сказал Макрон.

Также французский лидер сообщил о желании помочь Украине вести переговоры "на тех условиях, которые она сама определит".

Макрон: Вступление Украины в ЕС может занять десятилетия
Макрон: Вступление Украины в ЕС может занять десятилетия

Ранее Лайф писал, что Макрон заявил о необходимости строить мир при участии России и Украины. По словам французского лидера, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы.

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Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
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