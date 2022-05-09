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Опубликовано 9 мая 2022, 17:36

Кадыров показал видео с найденными в Попасной украинскими пулемётами и Javelin

Он иронично поблагодарил президента США Байдена за то, что чеченские бойцы обеспечены дополнительным питанием и вооружением.

"Джавелины", найденные чеченскими бойцами в Попасной. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором бойцы республики нашли противотанковые ракетные комплексы Javelin ("Джавелин") в освобождённом городе Попасная Луганской Народной Республики.

"Бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики активно зачищают брошенные бандеровцами укрытия и базы в недавно освобождённом городе Попасная ЛНР. Пулемёты, "Джавелины", сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении", — подписал видео Кадыров.

Он добавил, что националисты Незалежной бросили оружие "при первой же угрозе", и заметил, что "хвалёная помощь украинской армии, оказываемая странами Европы и Америки, в итоге идёт нам на пользу". Кадыров также иронично поблагодарил президента США Байдена за его "твёрдую позицию в вопросе дооснащения бандеровских сил", так как бойцы Чечни обеспечены дополнительным питанием и вооружением.

В ЛНР подтвердили полное освобождение Попасной от националистов
В ЛНР подтвердили полное освобождение Попасной от националистов

Ранее Лайф писал, что Кадыров сообщил о полном освобождении города Попасная. Глава Чечни поблагодарил бойцов за службу и мужество, проявленные при занятии этого важного стратегически населённого пункта.

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Telegram / Kadyrov_95

Никита Осипов
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