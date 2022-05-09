Макрон заявил о необходимости строить мир при участии России и Украины

По словам французского лидера, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы.

Когда украинский конфликт завершится, нужно будет строить мир за столом переговоров при участии Москвы и Киева. Об этом на пресс-конференции о будущем Европы в Страсбурге заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Завтра нам нужно будет построить мир, и я хочу напомнить, что мы должны это делать за столом переговоров с участием и Украины, и России", — сказал он.

По словам французского президента, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы. Условия русско-украинских переговоров, уверен Макрон, должны определить Москва и Киев. Причём сделать это необходимо "без отрицания, исключения или же унижения какой-либо из сторон".