Наёмник из Нидерландов погиб под Харьковом
О том, когда 55-летний иностранец вступил в украинский иностранный легион, не сообщается. На данный момент никаких известий от киевских властей в Амстердам не поступало.
Наёмник из Нидерландов, воевавший на украинской стороне, погиб под Харьковом. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf со ссылкой на членов семьи солдата.
По данным издания, 55-летний Рон скончался в среду, 4 мая, в результате артиллерийского обстрела. О том, когда иностранец вступил в украинский иностранный легион, не сообщается. При этом, по словам пресс-секретаря МИД Нидерландов, на данный момент никаких сообщений от украинских властей не поступало.
Ранее официальный представитель МИД России заявляла, что с начала "Операции Z" Киев привлёк семь тысяч наёмников из 63 стран. Мария Захарова уточнила, что большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии, однако ряд государств активно этому противодействует.
ТАСС / AP Photo / Rodrigo Abd