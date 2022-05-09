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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 14:22
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Наёмник из Нидерландов погиб под Харьковом

О том, когда 55-летний иностранец вступил в украинский иностранный легион, не сообщается. На данный момент никаких известий от киевских властей в Амстердам не поступало.

Наёмник из Нидерландов, воевавший на украинской стороне, погиб под Харьковом. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf со ссылкой на членов семьи солдата.

По данным издания, 55-летний Рон скончался в среду, 4 мая, в результате артиллерийского обстрела. О том, когда иностранец вступил в украинский иностранный легион, не сообщается. При этом, по словам пресс-секретаря МИД Нидерландов, на данный момент никаких сообщений от украинских властей не поступало.

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Ранее официальный представитель МИД России заявляла, что с начала "Операции Z" Киев привлёк семь тысяч наёмников из 63 стран. Мария Захарова уточнила, что большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии, однако ряд государств активно этому противодействует.

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ТАСС / AP Photo / Rodrigo Abd

Наталья Исакова
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