О том, когда 55-летний иностранец вступил в украинский иностранный легион, не сообщается. На данный момент никаких известий от киевских властей в Амстердам не поступало.

Наёмник из Нидерландов, воевавший на украинской стороне, погиб под Харьковом. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf со ссылкой на членов семьи солдата.

По данным издания, 55-летний Рон скончался в среду, 4 мая, в результате артиллерийского обстрела. О том, когда иностранец вступил в украинский иностранный легион, не сообщается. При этом, по словам пресс-секретаря МИД Нидерландов, на данный момент никаких сообщений от украинских властей не поступало.