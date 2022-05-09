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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 20:25
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Полянский: Были конкретные планы ударов по России с территории Украины

Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция была упреждающей. Россия начала её в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

В начале российской военной специальной операции были обнаружены документы украинских военных о планах нанесения удара по РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Документы, доказательства, обнаруженные нами в начале специальной военной операции, свидетельствуют со всей ясностью, что были конкретные планы ударить по России с территории Украины, а также конкретные планы ударить по Донбассу", сказал Полянский в эфире телеканала Sky News.

Дипломат отметил, что специальная военная операция явилась упреждающим ударом. Россия пошла на него в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

"Сейчас у нас прокси-война с НАТО. НАТО стремится к прокси-войне с Россией, а не наоборот", — отметил Полянский.

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Как сообщал Лайф, ранее Небензя также обвинил Запад в прокси-войне против России из-за событий на Украине. Российский постпред в ООН отметил, что западные страны словно только и ждали момента, чтобы запустить маховик репрессий против Москвы.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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