Полянский: Были конкретные планы ударов по России с территории Украины
Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция была упреждающей. Россия начала её в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.
В начале российской военной специальной операции были обнаружены документы украинских военных о планах нанесения удара по РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Документы, доказательства, обнаруженные нами в начале специальной военной операции, свидетельствуют со всей ясностью, что были конкретные планы ударить по России с территории Украины, а также конкретные планы ударить по Донбассу", — сказал Полянский в эфире телеканала Sky News.
Дипломат отметил, что специальная военная операция явилась упреждающим ударом. Россия пошла на него в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.
"Сейчас у нас прокси-война с НАТО. НАТО стремится к прокси-войне с Россией, а не наоборот", — отметил Полянский.
Как сообщал Лайф, ранее Небензя также обвинил Запад в прокси-войне против России из-за событий на Украине. Российский постпред в ООН отметил, что западные страны словно только и ждали момента, чтобы запустить маховик репрессий против Москвы.
ТАСС / АР