Полянский: Были конкретные планы ударов по России с территории Украины

Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция была упреждающей. Россия начала её в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

В начале российской военной специальной операции были обнаружены документы украинских военных о планах нанесения удара по РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Документы, доказательства, обнаруженные нами в начале специальной военной операции, свидетельствуют со всей ясностью, что были конкретные планы ударить по России с территории Украины, а также конкретные планы ударить по Донбассу", — сказал Полянский в эфире телеканала Sky News.

Дипломат отметил, что специальная военная операция явилась упреждающим ударом. Россия пошла на него в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

"Сейчас у нас прокси-война с НАТО. НАТО стремится к прокси-войне с Россией, а не наоборот", — отметил Полянский.