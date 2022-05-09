Шольц выступил за более "конкретные" переговоры Москвы и Киева

Канцлер ФРГ считает, что боевые действия на Украине должны быть закончены, пушки — замолчать. Берлин хотел бы вывода российских войск.

Украина и Россия должны возобновить переговорный процесс и сделать его более конкретным, чтобы достичь мирного урегулирования сложившегося конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение", — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать выступление российского лидера Владимира Путина на праздничном параде.

Шольц считает, что боевые действия на Украине должны быть закончены, а пушки — замолчать. Берлин хотел бы вывода российских войск.

"В этой связи важно, чтобы не было нового роста эскалации. В любом случае в том, что касается территории, что реально случится на Украине, — это мы точнее увидим в ближайшие дни и недели", — сказал немецкий канцлер.