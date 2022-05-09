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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 19:55
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Шольц выступил за более "конкретные" переговоры Москвы и Киева

Канцлер ФРГ считает, что боевые действия на Украине должны быть закончены, пушки — замолчать. Берлин хотел бы вывода российских войск.

Украина и Россия должны возобновить переговорный процесс и сделать его более конкретным, чтобы достичь мирного урегулирования сложившегося конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение", заявил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать выступление российского лидера Владимира Путина на праздничном параде.

Шольц считает, что боевые действия на Украине должны быть закончены, а пушки — замолчать. Берлин хотел бы вывода российских войск.

"В этой связи важно, чтобы не было нового роста эскалации. В любом случае в том, что касается территории, что реально случится на Украине, — это мы точнее увидим в ближайшие дни и недели", сказал немецкий канцлер.

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Ранее Лайф писал, что Макрон заявил о необходимости строить мир при участии России и Украины. По мнению французского лидера, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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