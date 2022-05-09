Шольц выступил за более "конкретные" переговоры Москвы и Киева
Канцлер ФРГ считает, что боевые действия на Украине должны быть закончены, пушки — замолчать. Берлин хотел бы вывода российских войск.
Украина и Россия должны возобновить переговорный процесс и сделать его более конкретным, чтобы достичь мирного урегулирования сложившегося конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение", — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать выступление российского лидера Владимира Путина на праздничном параде.
Шольц считает, что боевые действия на Украине должны быть закончены, а пушки — замолчать. Берлин хотел бы вывода российских войск.
"В этой связи важно, чтобы не было нового роста эскалации. В любом случае в том, что касается территории, что реально случится на Украине, — это мы точнее увидим в ближайшие дни и недели", — сказал немецкий канцлер.
Ранее Лайф писал, что Макрон заявил о необходимости строить мир при участии России и Украины. По мнению французского лидера, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы.
ТАСС / АР