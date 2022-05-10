Экс-комбат "Азова" раскрыл детали операции по деблокаде Мариуполя, которую готовят ВСУ

Он уточнил, что времени на организацию нужно много, а заблокированные боевики могут освобождения из котла не дождаться.



Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что ВСУ готовят операцию по деблокаде Мариуполя вообще и "Азовстали" в частности. Его заявление распространили украинские СМИ.



"Кроме дипломатического процесса параллельно всё-таки идёт процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобождёнными другими городами, перегруппировкой", — заявил он каналу "Украина 24".

По его словам, времени на подготовку такой операции нужно много, а у тех, кто остаётся на территории завода "Азовсталь", это время вряд ли есть. Кроме того, СМИ указывают, что ранее проработку военного пути деблокады города подтверждал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.