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10 мая 2022, 11:07
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Экс-комбат "Азова" раскрыл детали операции по деблокаде Мариуполя, которую готовят ВСУ

Он уточнил, что времени на организацию нужно много, а заблокированные боевики могут освобождения из котла не дождаться.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что ВСУ готовят операцию по деблокаде Мариуполя вообще и "Азовстали" в частности. Его заявление распространили украинские СМИ.

"Кроме дипломатического процесса параллельно всё-таки идёт процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобождёнными другими городами, перегруппировкой", — заявил он каналу "Украина 24".
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По его словам, времени на подготовку такой операции нужно много, а у тех, кто остаётся на территории завода "Азовсталь", это время вряд ли есть. Кроме того, СМИ указывают, что ранее проработку военного пути деблокады города подтверждал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее пленный комбриг ВСУ Владимир Баранюк заявил, что Киев не должен воевать до последнего украинца. Властям Незалежной, считает сдавшийся полковник, следует дружить с соседними странами, ведь это залог её мирного существования и процветания.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Виктория Дитрих
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